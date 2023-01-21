В центре Барнаула затопило проезжую часть

Устраняется повреждение.
Ограничено холодное водоснабжение в жилых домах по адресам — пр. Комсомольский 81, 87, ул. Советская, 3, 3а, 5, ул. Бресткая, 6 и двух административных зданиях по адресу: пр. Комсомольский, 118, 120, говорится в сообщении мэрии.
Дорожная служба очищает проезжую часть. Экипаж ДПС дежурит на месте аварии.
Подвоз воды для жителей — по заявкам. Телефон «Росводоканал Барнаул» для справок 500−101.
Об ориентировочном времени устранения аварии не сообщается.
Ранее устранили коммунальную аварию, которая могла спровоцировать гололед на улице в Барнауле.
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