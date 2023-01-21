В центре Барнаула затопило проезжую часть

Утром 21 января в Барнауле из-за повреждения на водопроводной сети диаметром 300 мм по адресу пр. Комсомольский, 87, вода вылилась на проезжую часть.

Устраняется повреждение.

Ограничено холодное водоснабжение в жилых домах по адресам — пр. Комсомольский 81, 87, ул. Советская, 3, 3а, 5, ул. Бресткая, 6 и двух административных зданиях по адресу: пр. Комсомольский, 118, 120, говорится в сообщении мэрии.

Дорожная служба очищает проезжую часть. Экипаж ДПС дежурит на месте аварии.

Подвоз воды для жителей — по заявкам. Телефон «Росводоканал Барнаул» для справок 500−101.​

Об ориентировочном времени устранения аварии не сообщается.

Ранее устранили коммунальную аварию, которая могла спровоцировать гололед на улице в Барнауле.