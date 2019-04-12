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12 апреля
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Потребитель

В WhatsApp появится «режим отпуска»

Разработчики WhatsApp тестируют режим, который позволит отключать уведомления из групповых чатов, при этом не выходя из них, пишет «Российская газета».

WhatsApp обзаведется новыми функциями.
WhatsApp обзаведется новыми функциями.
pixabay.com

«Режим отпуска» станет одним из решений проблемы назойливых уведомлений из групповых чатов, когда выйти из переписки не представляется возможным.

Благодаря новой функции можно будет оставаться в группе, но не получать уведомления о новых сообщениях. Раньше появление новых сообщений в архивных чатах означало их «разархивацию», теперь же этого происходить не будет, если активирован «режим отпуска».

Также отмечается, что архивные чаты больше не скрываются в нижней части списка, а расположены в своем собственном подменю.

Ранее сообщалось, что разработчики мессенджера проверяют новые функции, позволяющие получать дополнительную информацию о сообщениях.

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