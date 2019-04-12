В WhatsApp появится «режим отпуска»

«Режим отпуска» станет одним из решений проблемы назойливых уведомлений из групповых чатов, когда выйти из переписки не представляется возможным.
Благодаря новой функции можно будет оставаться в группе, но не получать уведомления о новых сообщениях. Раньше появление новых сообщений в архивных чатах означало их «разархивацию», теперь же этого происходить не будет, если активирован «режим отпуска».
Также отмечается, что архивные чаты больше не скрываются в нижней части списка, а расположены в своем собственном подменю.
Ранее сообщалось, что разработчики мессенджера проверяют новые функции, позволяющие получать дополнительную информацию о сообщениях.