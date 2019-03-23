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Потребитель

WhatsApp получит новые полезные функции

Разработчики мессенджера WhatsApp проверяют новые функции, позволяющие получать дополнительную информацию о сообщениях. Так пользователи смогут находить спам, пишут РИА Новости со ссылкой на WABetaInfo.

Мессенджер. Telegram. WhatsApp.
Мессенджер. Telegram. WhatsApp.
ССО

Одна из функций называется «информация о переадресации». При ее использовании пользователь узнает, сколько раз полученное сообщение переадресовали.

Другое нововведение заключается в том, что сообщения, переадресованные более четырех раз, будут помечаться специальным символом. Разработчики добавили эту функцию, чтобы помочь выявить сообщения, которые пересылали много раз. В них может содержаться ложная информация или спам.

Напомним, в середине марта в работе WhatsApp, Instagram и Facebook произошел глобальный сбой. Тогда WhatsApp не позволял пользователям отправлять сообщения, фото и любые другие файлы. Судя по отзывам людей, приложение не функционировало по всему миру.

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