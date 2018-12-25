Как заработать на пенсию тем, кто работает сам на себя: 7 важных фактов

1 Как сегодня формируются пенсионные права самозанятых граждан?

Если вы решили работать сами на себя, а не по найму, не забывайте, что только от вас зависит ваша будущая пенсия. Самозанятые уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за себя сами.

Формирование пенсионных прав самозанятых в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) происходит только исходя из фактически уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. И при первоначальном условии — регистрации в системе ОПС.