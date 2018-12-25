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Как заработать на пенсию тем, кто работает сам на себя: 7 важных фактов

Самое главное правило, которое надо иметь в виду самозанятым гражданам на будущее: пенсию им рассчитают исходя из фактически уплаченных ими страховых взносов. О том, кого сегодня относят к самозанятым, какие взносы надо уплачивать и когда, рассказала начальник отдела организации взаимодействия со страхователями отделения ПФР по Алтайскому краю Юлия Барсукова.

Работа.
Работа.
СС0
1 Как сегодня формируются пенсионные права самозанятых граждан?

Если вы решили работать сами на себя, а не по найму, не забывайте, что только от вас зависит ваша будущая пенсия. Самозанятые уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за себя сами.

Формирование пенсионных прав самозанятых в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) происходит только исходя из фактически уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. И при первоначальном условии — регистрации в системе ОПС.

2 Кого можно отнести к самозанятому населению?

Самозанятый гражданин — это лицо, не зарегистрированное предпринимателем, не состоящее в трудовых отношениях, не имеющее наемных работников, однако самостоятельно получающее доход.

К самозанятому населению можно отнести и индивидуальных предпринимателей, глав и членов фермерских хозяйств, адвокатов, арбитражных управляющих, нотариусов, занимающихся частной практикой, медиаторов, патентных поверенных, у которых нет наемных работников.

Эти граждане уплачивают страховые взносы в ПФР только за себя.

Маникюр.
Маникюр.
СС0
3 Когда у самозанятых возникает право на назначение страховой пенсии?

Право назначения страховой пенсии для самозанятых граждан, как и для всех других категорий работающих, наступает при условии достижения общеустановленного возраста выхода на пенсию, наличии определенного количества баллов и страхового стажа (в 2018 году — не менее 13,8 баллов и 9 лет стажа).

В страховой стаж засчитываются только те периоды, за которые уплачивались страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.

4 Как в 2018 году осуществлялась уплата страховых взносов самозанятыми гражданами?

За периоды с 2017 года порядок и сроки уплаты страховых взносов в фиксированном размере устанавливаются в Налоговом кодексе.

С 1 января 2018 года размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование является фиксированным и зависит от суммы годового дохода.

Если величина дохода не превышает 300 тыс. рублей, то взнос в ПФР за 2018 год составит 26 545 рублей. Если превышает, то помимо фиксированной суммы надо уплатить еще 1% от суммы, превышающей 300 тыс.

5 Как можно увеличить пенсию и заработать дополнительные баллы?

Индивидуальные предприниматели, доход которых не превышает 300 тыс. рублей, одновременно могут вступить в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, и, уплатив до 31 декабря 2018 года 59 211,36 рублей, дополнительно заработать 2,23 пенсионных балла.

Работа. Женщина.
Работа. Женщина.
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6 В какие сроки надо уплачивать страховые взносы самозанятым?

Заплатить страховые взносы за 2018 год нужно до 31 декабря 2018 года, а 1% от суммы дохода, превышающего 300 тыс. рублей, — не позднее 1 июля 2019 года.

7 Какие изменения ожидаются для самозанятых в 2019 году?

В 2019 году страховые взносы для нотариусов, адвокатов и других категорий, которые оформили в установленном порядке деятельность по нормам Налогового кодекса, уплачиваются в фиксированном размере по нормам статьи 430 НК РФ.

В 2019 году на обязательное пенсионное страхование необходимо будет уплатить в налоговые органы 29 354 рублей.

На территории четырех регионов России запущен пилотный проект по налогообложению самозанятых (Алтайский край к ним не относится). Платить страховые взносы такие самозанятые смогут самостоятельно, вступив в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в соответствии со статьей 29 Федерального закона № 167-ФЗ.

Факты в тему

  • Более 54 тыс. жителей Алтайского края относятся к категории самозанятых, из них около 20 тыс. живут в Барнауле, посчитали в отделении ПФР по Алтайскому краю.
  • Информацию о сформированных пенсионных правах можно найти в Личном кабинете на официальном сайте ПФР. Зайти в Личный кабинет можно через мобильное приложение «ПФР Электронные сервисы», скачав его на смартфон.
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