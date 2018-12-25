Как заработать на пенсию тем, кто работает сам на себя: 7 важных фактов

Если вы решили работать сами на себя, а не по найму, не забывайте, что только от вас зависит ваша будущая пенсия. Самозанятые уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за себя сами.
Формирование пенсионных прав самозанятых в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) происходит только исходя из фактически уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. И при первоначальном условии — регистрации в системе ОПС.
Самозанятый гражданин — это лицо, не зарегистрированное предпринимателем, не состоящее в трудовых отношениях, не имеющее наемных работников, однако самостоятельно получающее доход.
К самозанятому населению можно отнести и индивидуальных предпринимателей, глав и членов фермерских хозяйств, адвокатов, арбитражных управляющих, нотариусов, занимающихся частной практикой, медиаторов, патентных поверенных, у которых нет наемных работников.
Эти граждане уплачивают страховые взносы в ПФР только за себя.
Право назначения страховой пенсии для самозанятых граждан, как и для всех других категорий работающих, наступает при условии достижения общеустановленного возраста выхода на пенсию, наличии определенного количества баллов и страхового стажа (в 2018 году — не менее 13,8 баллов и 9 лет стажа).
В страховой стаж засчитываются только те периоды, за которые уплачивались страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.
За периоды с 2017 года порядок и сроки уплаты страховых взносов в фиксированном размере устанавливаются в Налоговом кодексе.
С 1 января 2018 года размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование является фиксированным и зависит от суммы годового дохода.
Если величина дохода не превышает 300 тыс. рублей, то взнос в ПФР за 2018 год составит 26 545 рублей. Если превышает, то помимо фиксированной суммы надо уплатить еще 1% от суммы, превышающей 300 тыс.
Индивидуальные предприниматели, доход которых не превышает 300 тыс. рублей, одновременно могут вступить в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, и, уплатив до 31 декабря 2018 года 59 211,36 рублей, дополнительно заработать 2,23 пенсионных балла.
Заплатить страховые взносы за 2018 год нужно до 31 декабря 2018 года, а 1% от суммы дохода, превышающего 300 тыс. рублей, — не позднее 1 июля 2019 года.
В 2019 году страховые взносы для нотариусов, адвокатов и других категорий, которые оформили в установленном порядке деятельность по нормам Налогового кодекса, уплачиваются в фиксированном размере по нормам статьи 430 НК РФ.
В 2019 году на обязательное пенсионное страхование необходимо будет уплатить в налоговые органы 29 354 рублей.
На территории четырех регионов России запущен пилотный проект по налогообложению самозанятых (Алтайский край к ним не относится). Платить страховые взносы такие самозанятые смогут самостоятельно, вступив в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в соответствии со статьей 29 Федерального закона № 167-ФЗ.
Факты в тему
- Более 54 тыс. жителей Алтайского края относятся к категории самозанятых, из них около 20 тыс. живут в Барнауле, посчитали в отделении ПФР по Алтайскому краю.
- Информацию о сформированных пенсионных правах можно найти в Личном кабинете на официальном сайте ПФР. Зайти в Личный кабинет можно через мобильное приложение «ПФР Электронные сервисы», скачав его на смартфон.