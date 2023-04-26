26 апреля
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Потребитель

Важно: Wildberries разъяснил, когда клиент платит деньги за возврат товаров

В последнее время россияне часто жалуются — с них берут деньги, когда они возвращают некачественный товар с Wildberries.

Wildberries.ru
Wildberries.ru
wildberries.ru

Однако в компании заявили — возврат бракованных товаров был и остается бесплатным для покупателей. И полную стоимость вещи, ее обратной доставки на склад компенсирует продавец, а не покупатель, указывает ufacitynews.ru.

Но есть нюанс — покупателю для этого необходимо создать заявку на проверку товара.

Важно

Клиент оплачивает возврат товара лишь в том случае, если он надлежащего качества и человек злоупотребляет бесплатными сервисами маркетплейса.

Ранее об опасной тенденции предупредили всех, кто покупает на Wildberries, Ozon и AliExpress. Мошенники стали проявлять в отношении людей, которые заказывают товары в маркетплейсах.

Для покупок лучше не использовать основную карту, советуют эксперты. Для приобретения товаров эксперты рекомендуют завести отдельную карту. И не нужно привязывать зарплатную карту к личному кабинету в маркетплейсе.

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