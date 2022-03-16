16 марта
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Потребитель

Версия: шифровальщик «уничтожил всю инфраструктуру» Wildberries

Сбои в работе интернет-магазина Wildberries могут быть связаны с хакерской атакой, предположил эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий, пишет Lenta.ru.

Wildberries.ru
Wildberries.ru
wildberries.ru

Согласно информации, циркулирующей на рынке, в структуру сервиса Wildberries мог попасть шифровальщик. Он и который уничтожил всю инфраструктуру интернет-магазина, включая и резервные копии всех данных, объяснил киберэксперт.

«Получается, что восстановить данные сейчас непросто. Если у компании нет резервных копий, а выплата выкупа вымогателям невозможна, то восстанавливать данные можно только с бумаги, с бухгалтерской и финансовой отчетности, а это небыстрая процедура. Либо надо платить выкуп вымогателям и, возможно, они пришлют ключ, который позволит расшифровать данные, что, однако, тоже не гарантированно», — рассказал Лукацкий.

И допустил, что данные пользователей сервиса могут быть утрачены или недоступны в течение очень долгого времени.

Глобальный сбой в работе интернет-магазина произошел 14 марта. Он затронул жителей российских городов, включая Москву и Санкт-Петербург, Барнаул, Екатеринбург. Большинство пользователей пожаловались на неполадки в работе приложения.

Юзеры также отмечали проблемы с отслеживанием заказа и загрузкой веб-сайта.

15 марта вновь произошел глобальный сбой, следует из данных сервиса Downdetector. Почти половина сообщивших о проблемах пользователей (46%) пожаловались на неполадки в работе приложения. Еще 43% столкнулись с трудностями при отслеживании заказа. У 11% юзеров наблюдались проблемы с работой веб-сайта.

Wildberries — международный интернет-магазин одежды, обуви, электроники, детских товаров, товаров для дома и других товаров. Работает в России, США, Франции, Италии, Испании, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Армении, Польше, Словакии, Германии, Израиле, Молдавии и Турции.

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