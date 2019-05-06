Из-за трагедии в Шереметьево задержали вылет самолета из Барнаула

Утром 6 мая из барнаульского аэропорта в Москву не вылетел рейс SU-1431 авиакомпании «Аэрофлот», сообщили altapress.ru в авиапредприятии «Алтай».

Самолет должен был вылететь в 7:05, но из-за трагедии в аэропорту Шереметьево отправление задерживается на несколько часов. Пассажиров обеспечили питанием, если задержка рейса превысит 8 часов, их разместят в гостиницу.

Вылет рейса SU-1431 в московский аэропорт Шереметьево из Барнаула запланирован на 21 час.

Напомним, в аэропорту Шереметьево 5 мая после аварийной посадки загорелся пассажирский самолет «Аэрофлота» Superjet-100, следовавший из Москвы в Мурманск. Лайнер ударился носом о полосу и загорелся. Следственный комитет подтвердил данные о 41 погибшем. Выжили 37 человек.

Всего в аэропорту «Шереметьево» задержаны 101 рейс на вылет и прилет, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания», пишет «Интерфакс».