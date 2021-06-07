Вице-премьер объяснила, почему власти не могут помогать бедным россиянам продуктами

По ее словам, контроль за ее реализацией обошелся бы слишком дорого, пишет РИА Новости.

Чиновница оценила расходы на администрирование в десятки миллиардов рублей, при этом в правительстве не представляют, как ее можно снизить. Необходимо следить и за тем, что помощь получают те, кому она реально нужна, и за тем, чтобы продовольствие было российского производства.

По мнению Абрамченко, составить список нуждающихся было бы не очень сложно, такую информацию мог бы дать Минтруд, пишет Lenta.ru. Но вот вычислить линейку продовольствия и сам размер помощи куда сложнее, ведь это должны быть такие категории, которые люди с низкими доходами не могут себе позволить — белок, рыбу, овощи и фрукты, мясо.

Введение продовольственных карточек в России обсуждается чиновниками с конца 2000-х годов.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что решить проблему бедности в России можно только путем введения конкретных пособий.

Белоусов отметил, что сейчас нет другого способа решения проблемы бедности, кроме введения пособий для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Он подчеркнул, что государство уже научилось идентифицировать таких граждан и быстро доводить до них деньги.