На пр.Ленина у торгового центра "Пионер" прошло выездное совещание руководителей профильных ведомств Барнаула по благоустройству путепровода.

Выяснилось, что трамвайное кольцо у ТЦ "Пионер" совсем скоро демонтируют. Поставлен срок — до 30 июня.

На восьмипролетном и трехпролетном путепроводах провели устройство лотков водоотвода. А «Горэлектротранса» сделали переустройство кабельной линии на постоянную схему, сообщает пресс-центр администрации Барнаула.

Бетонные поверхности подпорных стенок подготовлены к покраске, ведется укладка плитки на трамвайных путях от ул.Пионеров в сторону ул.Матросова.

Ранее сообщалось, что в Барнауле представили низкопольный трамвай алтайских производителей. Это первый в истории трамвай, собранный в Барнауле. Именно трамвайный вагон вызвал небывалый ажиотаж как среди детей, так и взрослых барнаульцев. Многие оценили чудо новейшего электротранспорта уже в салоне.

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