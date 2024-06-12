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"Гранитный" ответ Барнаула Минску: представлен низкопольный трамвай алтайских производителей. Видео и фото

В Барнауле 12 июня представили у трамвайного кольца на пл. Свободы новый низкопольный трамвай "Гранит" группы компаний "Союз".

Пилотный вагон барнаульского трамвая.
Пилотный вагон барнаульского трамвая.
ALTAPRESS.RU

Это первый в истории трамвай, собранный в Барнауле.

Именно трамвайный вагон вызвал небывалый ажиотаж как среди детей, так и взрослых барнаульцев. Многие оценили чудо новейшего электротранспорта уже в салоне. Предлагаем ознакомиться, как выглядит "первая ласточка" совсем неподалеку от своих низкопольных "белорусов" и желто-красных "чехов". Наверняка эти трамваи тоже оценивали возможности новоиспеченного коллеги, наблюдая за ажиотажем с трамвайного кольца.

Проект по организации в Барнауле сборочного производства электротранспорта предложил гендиректор ГК «Союз» Владимир Отмашкин, напоминает barnaul.org.

Тогда в регионе создали рабочую группу, в которую вошли представители органов исполнительной власти, «Горэлектротранса» Барнаула, инвестора. Просчитали ежегодную потребность в обновлении подвижного состава электротранспорта; разработали дорожную карту, которая предусматривает выпуск пилотного экземпляра трамвая менее чем за один год.

В 2023 году руководство ГК "Союз" приняло решение организовать сборку пассажирских трамвайных вагонов на площадке предприятия.

И вот трамвай вышел в рейс. Правда, в качестве "показательного выступления" и не на ходу.

Характеристики

  • Вагон приспособлен к нашим погодным условиям: в салоне установлено 9 печей обогрева, автоматическая система микроклимата салона и кабины;
  • кузов исполнен из нержавеющего металла, в экстерьере и интерьере применен алюминий и пластик;
  • современное мультимедийное оборудование и силовые агрегаты;
  • трамвайные тележки изготовлены на местном предприятии.

Прогноз

Отремонтирован отдельный сборочный цех, в который закупается специализированное техническое оборудование. Принято решение о серийном производстве пассажирских трамвайных вагонов. Планы выйти на производство от 12 до 24 вагонов на 2025 год.

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