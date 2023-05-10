10 мая
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Потребитель

Вкус роллов впечатлил первых леди Барнаула

28 апреля в Барнауле прошел «Женский клуб», организованный компанией «Алтапресс». В закрытом мероприятии для женщин-лидеров приняли участие 80 ведущих предпринимателей и топ-менеджеров региона. Они успешно управляют бизнесом, следят за модными тенденциями и своим здоровьем, в любой ситуации оставаясь привлекательными. «Женский клуб» оставил незабываемые впечатления у всех участников.

В рамках «Женского клуба» была проведена дегустация роллов премиум-класса от «Любовь и суши».
В рамках «Женского клуба» была проведена дегустация роллов премиум-класса от «Любовь и суши».
Фото: Дмитрий Лямзин.

В рамках мероприятия была проведена дегустация роллов премиум-класса от «Любовь и суши».

Роллы, созданные шеф-поварами известного бренда «Dimmy Yammy»*, уже успели завоевать доверие гурманов благодаря высокому качеству и отличному сервису.

«Любовь и суши» сочетает разнообразие, способное удовлетворить самый взыскательный вкус, и классические хиты, давно полюбившиеся клиентам. Роллы отлично подойдут для вечера в кругу семьи или уютных встреч с друзьями.

Роллы «Любовь и суши» в ассортименте.
Роллы «Любовь и суши» в ассортименте.
Фото: Дмитрий Лямзин.
Роллы «Любовь и суши» в ассортименте.
Роллы «Любовь и суши» в ассортименте.
Фото: Дмитрий Лямзин.
Роллы «Любовь и суши» в ассортименте.
Роллы «Любовь и суши» в ассортименте.
Фото: Дмитрий Лямзин.
Роллы «Любовь и суши» в ассортименте.
Роллы «Любовь и суши» в ассортименте.
Фото: Дмитрий Лямзин.
Роллы «Любовь и суши» в ассортименте.
Роллы «Любовь и суши» в ассортименте.
Фото: Дмитрий Лямзин.
Роллы «Любовь и суши» в ассортименте.
Роллы «Любовь и суши» в ассортименте.
Фото: Дмитрий Лямзин.
Роллы «Любовь и суши» в ассортименте.
Роллы «Любовь и суши» в ассортименте.
Фото: Дмитрий Лямзин.
Роллы «Любовь и суши» в ассортименте.
Роллы «Любовь и суши» в ассортименте.
Фото: Дмитрий Лямзин.

Многие гости оставили положительные отзывы о продукции «Любовь и суши».

Руководитель направления персонального обслуживания ООО «Цифра Брокер» Яна Марченко отметила: "Роллы — бесподобны! Истинные ценители должны обязательно попробовать и оценить вкус и качество данной продукции! Всё было свежее и невероятно вкусное".

Яна Марченко.
Яна Марченко.
Фото: Дмитрий Лямзин.

Анна Усова,
основатель шатра «Монблан»:

Мне очень понравилось, что на мероприятии был кейтеринг, конкретно — суши, потому что для вечера еда достаточно лёгкая, полезная и вкусная. Порадовали, конечно, и сам формат суши, что они не маленькие и не большие. Действительно, было вкусно. Через несколько дней я заказала сеты от «Любовь и суши» себе домой. Мы очень хорошо поужинали, у нас даже осталось, всё было вкусно и сытно. Хочется при случае обратиться снова. Это важно, когда после того, как ты обратился в компанию, готов пойти к ним во второй и в третий раз!

Анна Усова.
Анна Усова.
Фото: из архива шатра «Монблан».

Учредитель МЦ «АСТРА» Ольга Беляева добавила: «Удивили свежие и весьма увесистые порции. Было вкусно! Теперь будем заказывать у них угощения в МЦ «АСТРА», а поводов в нашем дружном коллективе — всегда много!».

Ольга Беляева.
Ольга Беляева.
Фото предоставлено Ольгой Беляевой.

Анна Зырянова, руководитель школы Монтессори, тоже поделилась своими впечатлениями о роллах: «Восхитительные роллы, все ровненькие, красивые! Много начинки! Отличный рис, столько разнообразных видов представлено! Очень вкусно! Особенно понравились запечённые роллы, такой нежный рыбный вкус! Невозможно не заказать еще!».

Анна Зырянова.
Анна Зырянова.
Фото: Дмитрий Лямзин.


Директор «Горной аптеки» Ольга Лонская также оставила свой отзыв: «Это действительно высококачественная продукция, которая удивляет свежестью и великолепным вкусом. Чувствуется уникальный подход к их созданию. Всё очень вкусно!»

Ольга Лонская.
Ольга Лонская.
Фото: Дмитрий Лямзин.

Роллы были очень вкусными! Попробовала для себя необычные сочетания. Особенно понравилась «Филадельфия» с ананасом, впервые пробовала подобные — понравились! Обязательно закажу! — поделилась своими впечатлениями Юлия Раевская руководитель отдела маркетинга кафе "Вечерний Барнаул".

Если вы тоже хотите попробовать премиальные роллы по доступной цене от «Любовь и суши», прямо сейчас можете оформить первый заказ с роллом «Инь-янь» в подарок по промокоду «LOVE» от 999 ₽.

* Димми Ямми

Доставка премиум-роллов «Любовь и суши» (ИП Волжина Елена Александровна)


Тел.: +7 (385-2) 59-11-99
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ОГРНИП: 321040000015487

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