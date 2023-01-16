16 января
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Потребитель

«Вкусно — и точка» подала документы на регистрацию в Казахстане

Руководство ООО «Система ПБО» подало документы на регистрацию товарного знака «Вкусно — и точка» в Казахстане, пишет РИА Новости.

Логотип ресторана "Вкусно и точка"
Логотип ресторана "Вкусно и точка"
vk.com/vkusno_itochka

Сейчас заявка находится на рассмотрении экспертной организации. Окончательное решение о выходе сети предприятий быстрого питания пока не приняли, говорится в заявлении пресс-службы Минюста Казахстана.

В свою очередь, «Вкусно — и точка» объяснила, что подала заявку на регистрацию товарного знака в Казахстане для защиты бренда, уточняет Telegram-канал РИА Новости.

Напомним, 5 января стало известно, что рестораны под управлением казахстанского ТОО Food Solutions KZ перестанут работать под брендом McDonald’s.

Глава Food Solutions KZ Асет Машанов 10 января рассказал, что сейчас компания работает над запуском ресторанов под новым — локальным — брендом, добавляет «Прайм».

В настоящее время в госреестре товарных знаков Казахстана не зарегистрирован товарный знак «Вкусно — и точка», — отмечают в пресс-службе казахстанского Минюсте.

Однако на рассмотрении экспертной организации находятся заявки на регистрацию товарных знаков, содержащих словесные обозначения «Вкусно — и точка», поданные от имени ООО «Система ПБО», — подчеркнула представитель ведомства.

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