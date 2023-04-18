В сделку вошли все российские рестораны KFC, а также права на мастер-франшизу и торговую марку бренда Rostik’s.
Российская компания обещала сохранить работников Yum! Brands в России. Однако бывшие рестораны KFC будут переименованы в Rostik’s.
Smart Service собирается начать процесс переименования постепенно. Для начала переведут более 100 ресторанов KFC в России в формат Rostik’s.
Ранее Yum! Brands продала сеть пиццерий Pizza Hut в прошлом году.
Ранее сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» анонсировала аналог «Биг Мака».