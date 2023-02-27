27 февраля
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Аналог «Биг Мака» с секретным соусом появится во «Вкусно — и точка»

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» анонсировала аналог «Биг Мака»: 27 февраля в меню появится бургер «Биг Хит», пишут «Ведомости».

Фастфуд. Гамбургер, картофель фри.
Фастфуд. Гамбургер, картофель фри.
Michael Stern, CC BY-SA 2.0, part from original.

В состав бургера войдут котлеты из 100-процентной говядины, сыр, маринованные огурцы, салат, лук, булочка с двумя видами кунжута и секретный соус «Биг Хит».

Секретный соус

Главная сложность с воссозданием «Биг Мака» состояла в замене оригинального соуса на аналогичный, который с использованием других ингредиентов не отличался бы по вкусу.

Цена новинки

Новинка будет доступна для заказа во всех российских предприятиях сети, указывает bfm.ru. Стоимость составит от 165 рублей.

Между тем «Вкусно — и точка» подала документы на регистрацию в Казахстане. Также сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» вышла на рынок Белоруссии. Ранее стало известно, что в России переименуют KFC.

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