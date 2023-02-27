Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» анонсировала аналог «Биг Мака»: 27 февраля в меню появится бургер «Биг Хит», пишут «Ведомости».

В состав бургера войдут котлеты из 100-процентной говядины, сыр, маринованные огурцы, салат, лук, булочка с двумя видами кунжута и секретный соус «Биг Хит».

Секретный соус

Главная сложность с воссозданием «Биг Мака» состояла в замене оригинального соуса на аналогичный, который с использованием других ингредиентов не отличался бы по вкусу.

Цена новинки

Новинка будет доступна для заказа во всех российских предприятиях сети, указывает bfm.ru. Стоимость составит от 165 рублей.

Между тем «Вкусно — и точка» подала документы на регистрацию в Казахстане. Также сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» вышла на рынок Белоруссии. Ранее стало известно, что в России переименуют KFC.