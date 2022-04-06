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Владимир Путин объявил благодарность руководителю универсального офиса «Росгосстраха» в Рубцовске Людмиле Аверкиной

Руководитель универсального офиса «Рубцовский» филиала компании «Росгосстрах» в Алтайском крае Людмила Аверкина удостоена благодарности Президента России Владимира Путина за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Соответствующее распоряжение № 92-рп Владимир Путин подписал 1 апреля 2022 года.

Группа «Росгосстрах»
Людмила Аверкина
Людмила Аверкина
ПАО СК «Росгосстрах»

Людмила Александровна Аверкина работает в компании «Росгосстрах» более 38 лет, из них 15 лет руководит офисом «Рубцовский», который является одним из лучших подразделений Алтайского филиала по объёму сборов в страховании имущества физических лиц.

Генеральный директор «Росгосстраха» Геннадий Гальперин направил поздравление Людмиле Аверкиной с заслуженной наградой и пожелал благополучия, удачи во всех начинаниях и дальнейших трудовых успехов на благо компании «Росгосстрах».

«Людмила Александровна — один из самых лучших и опытных сотрудников филиала. Она лично работает с каждым клиентом по страховым случаям, успокаивает, поддерживает, помогает оперативно получить выплаты. Как наставник, Людмила Александровна постоянно занимается подготовкой, обучением и развитием сотрудников, чтобы они были в курсе всех изменений в компании и на страховом рынке. Многие ее ученики успешно работают в финансовой сфере. Весь коллектив нашего филиала поздравляет Людмилу Александровну с высокой оценкой ее профессиональных заслуг и желает успехов в работе и крепкого здоровья», — говорит директор филиала «Росгосстраха» в Алтайском крае Екатерина Саблина.

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