Владимир Путин объявил благодарность руководителю универсального офиса «Росгосстраха» в Рубцовске Людмиле Аверкиной

Людмила Аверкина ПАО СК «Росгосстрах»

Людмила Александровна Аверкина работает в компании «Росгосстрах» более 38 лет, из них 15 лет руководит офисом «Рубцовский», который является одним из лучших подразделений Алтайского филиала по объёму сборов в страховании имущества физических лиц.

Генеральный директор «Росгосстраха» Геннадий Гальперин направил поздравление Людмиле Аверкиной с заслуженной наградой и пожелал благополучия, удачи во всех начинаниях и дальнейших трудовых успехов на благо компании «Росгосстрах».