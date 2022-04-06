Владимир Путин объявил благодарность руководителю универсального офиса «Росгосстраха» в Рубцовске Людмиле Аверкиной

Людмила Александровна Аверкина работает в компании «Росгосстрах» более 38 лет, из них 15 лет руководит офисом «Рубцовский», который является одним из лучших подразделений Алтайского филиала по объёму сборов в страховании имущества физических лиц.
Генеральный директор «Росгосстраха» Геннадий Гальперин направил поздравление Людмиле Аверкиной с заслуженной наградой и пожелал благополучия, удачи во всех начинаниях и дальнейших трудовых успехов на благо компании «Росгосстрах».
«Людмила Александровна — один из самых лучших и опытных сотрудников филиала. Она лично работает с каждым клиентом по страховым случаям, успокаивает, поддерживает, помогает оперативно получить выплаты. Как наставник, Людмила Александровна постоянно занимается подготовкой, обучением и развитием сотрудников, чтобы они были в курсе всех изменений в компании и на страховом рынке. Многие ее ученики успешно работают в финансовой сфере. Весь коллектив нашего филиала поздравляет Людмилу Александровну с высокой оценкой ее профессиональных заслуг и желает успехов в работе и крепкого здоровья», — говорит директор филиала «Росгосстраха» в Алтайском крае Екатерина Саблина.