29 мая
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Потребитель

Владимир Яглыч — в новом сериале «Ухожу красиво»

Премьера комедийного экшн-сериала «Ухожу красиво» (18+) c Владимиром Яглычем в главной роли состоится 20 июня эксклюзивно в видеосервисе Wink «Ростелекома». Сериал пополнит линейку Wink Originals.

Кадр из комедийного экшн-сериала «Ухожу красиво».
Кадр из комедийного экшн-сериала «Ухожу красиво».
Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

Режиссером проекта стал лауреат премии «Золотой Орел» Михаил Поляков («О чем говорят мужчины. Простые удовольствия», «Секреты семейной жизни», «Время жить, время умирать»). В 10-серийной истории также снялись Мария Ахметзянова, Алексей Макаров, Фёдор Лавров и другие.


Афиша комедийного экшн-сериала «Ухожу красиво».
Афиша комедийного экшн-сериала «Ухожу красиво».
Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

Странная метаморфоза произошла с оперуполномоченным подмосковного ОВД Борисом Фадеевым (Владимир Яглыч). Борис энергично берется за самые опасные дела, постоянно подвергая свою жизнь опасности. Что заставляет нерадивого опера превратиться в супергероя и идти на подвиги? На эти вопросы отвечает экшн-комедия с элементами черного юмора.


Кадр из комедийного экшн-сериала «Ухожу красиво».
Кадр из комедийного экшн-сериала «Ухожу красиво».
Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

Сериал получился динамичным и ярким, огненным в буквальном смысле слова. Это не просто очередная полицейская комедия. Здесь поднимаются важные социальные темы, вечные проблемы семьи и связи поколений, но рассказано об этом легко и с юмором. Вообще у сериала очень образный и живой язык — многие фразы из него обязательно станут мемами. Бывает, что проект долго не может найти себе имя. Наш сериал тоже его искал и нашёл самое крутое название, связанное с хитом группы “Звери”. Но пусть красиво уходит только плохое настроение, а зрители — остаются, чтобы посмотреть наш проект и поднять себе настроение, — отметил директор видеосервиса Wink и один из продюсеров сериала Антон Володькин.

Сериал «Ухожу красиво» был показан на 45-м Московском международном кинофестивале в программе «Первая серия» и получил высокие оценки кинокритиков.

Смотреть трейлер: https://youtu.be/LUXqbi04N6E

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость