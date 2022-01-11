Власти Барнаула объяснили рост платы за отопление

Рост оплаты за теплоснабжение в декабре 2021 года может быть связан с тем, что горожане в первый месяц зимы потребили заметно больше теплоносителя, чем в ноябре.

В ноябре на отопление пошло более 453 тыс. гкал (959 млн рублей), в декабре же объем вырос до 562 тыс. гкал (около 1,2 млрд рублей), сообщили altapress.ru в администрации города.

«То есть, рост объемов потребления составил 24%. Отметим, что финальные начисления за тепло производят управляющие компании. Они же отвечают за работу общедомовых приборов учета», — добавили в мэрии.

Там также посоветовали горожанам обращаться за разъяснениями в свои управляющие компании при возникновении вопросов или сомнений по поводу сумм.

Ранее altapress.ru сообщил, что тепловая энергия в Барнауле, Бийске и Рубцовске в 2022 году подорожает с 1 июля.