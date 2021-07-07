Власти края рассказали о билетах на скорую электричку и перспективах поездки до Новосибирска без пересадки

Проезд до Новосибирска на скорых электричках Барнаул-Черепаново и Черепаново-Новосибирск не подорожает, вопрос о запуске беспересадочного поезда до столицы Сибири обсуждается. Об этом сообщил Евгений Шестаков, заместитель начальника управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов, на интернет-форуме.

О билетах на электрички от Барнаула до Новосибирска

По словам Евгения Шестакова, на сегодня проезд на скором электропоезде с ограниченным количеством остановок Барнаул-Черепаново («состыкованным» с электричкой Черепаново-Новосибирск) составляет 148 рублей. И цена билета в ближайшее время повышаться не будет, заверил чиновник.

Предельная максимальная стоимость проезда в пригородных поездах и электричках для жителей края не менялась с 2018 года, изменялись тарифы только на проезд в поездах повышенной комфортности (это скорые и ускоренные поезда), — рассказал Шестаков.

В электричке Новосибирск-Черепаново. Altapress.ru

Сообщений о предстоящем повышении цены билета на электричку Черепаново-Барнаул в новосибирских СМИ нет. Таким образом общая стоимость проезда до Новосибирска из Барнаула сохраняется: 257 рублей.

По словам чиновника, льготы для детей в пригородных поездах в Алтайском крае сохраняются. Дети не старше 5 лет могут ездить бесплатно. С 1 мая по 1 сентября для проезда детей до 14 лет действует абонементный билет «каникулы».

О скором электропоезде до Новосибирска

А вот прямого беспересадочного сообщения на пригородном поезде в этом направлении по-прежнему нет. Скорую электричку «Новосибирск-Барнаул» отменили еще в марте 2010 года из-за убытков перевозчика «Экспресс-пригород». И с того времени быстрее всего до столицы Сибири можно доехать именно с пересадкой в Черепаново.

Скоростной поезд «Ласточка» в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru

О возможном запуске ускоренного электропоезда «Ласточка» по этому маршруту без пересадки в Черепаново сообщили еще в 2014 году — тогда состоялась его тестовая поездка.

«Ласточка» довезла бы барнаульцев до столицы Сибири за 3 часа 18 минут. Для сравнения: по словам Евгения Шесткова, сегодня на состыкованных электричках весь маршрут занимает 4 часа.

В 2019 году состоялась демонстрационная поездка «Ласточки». Поезд, как сообщалось, запустят при участии бюджетов Алтайского края и Новосибирской области.

Но, судя по ответу Евгения Шестакова, перспективы беспересадочной поездки на скором электропоезде все же туманные.