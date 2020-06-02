Ждем Нолана. Стало известно, когда в России откроются кинотеатры

Российские кинотеатры могут открыться уже в середине июля. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.

Музеи также откроют двери в июле, но только для индивидуальных визитов. Театры и концертные залы откроются осенью, — сказал Чернышенко.

«Что касается кино и, особенно, театра, зритель очень соскучился по любимым актерам. Мы должны здесь обеспечить строжайшее соблюдение мер противовирусной безопасности, включая специальную плотность рассадки, использование индивидуальных средств защиты, дистанцирование. Кинотеатры смогут уже заработать в середине июля. Там также предусмотрена особая рассадка, театры и концертные залы также, как и во всем мире, открываются на последнем этапе снятие ограничений, но планируется, что уже осенью они нас порадуют новыми постановками», — добавил вице-премьер.

Как ранее сообщали «Ведомости», кинотеатрам важно открыться к середине июля, так как на 17 июля запланирована большая мировая премьера — фильм Кристофера Нолана «Довод».

Дмитрий Чернышенко уточнил, что дату открытия кинотеатров регионы определят самостоятельно, в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Ранее Роспотребнадзор и Минкультуры разработали рекомендации по работе кинотеатров после эпидемии. В них предполагается, что зрители будут обязаны носить маски и находиться в залах на расстоянии не менее метра друг от друга.