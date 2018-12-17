Власти рассказали, когда в барнаульском транспорте начнут принимать банковские карты

В январе-феврале 2019 года в барнаульских автобусах, трамваях и троллейбусах начнут принимать оплату банковскими картами. Об этом рассказала директор «Центртранса» Юлия Дорохова, передает городская мэрия.

Стоимость проезда по банковским картам будет такой же, как за наличные.

Ранее Дорохова говорила, что такую функцию запустят до конца 2018 года. Перенос сроков она объяснила тем, что на конкурс заявилось много банков, и у них «возникли вопросы, которые требуют в том числе технической доработки».

Также Юлия Дорохова сообщила, что до конца 2019 года пассажиры получат возможность пополнять транспортные карты онлайн. Сделать это можно будет на сайте «Центртранса» либо через «Сбербанк-онлайн».

Напомним, с нового года цены на проезд за наличные в трамваях и троллейбусах вырастут на 4 рубля (до 23 рублей), в больших автобусах на 3 рубля (до 23 рублей), и в маршрутках на 5 рублей (до 25 рублей). Но горожанам дают возможность сэкономить благодаря новым тарифам для транспортных карт.