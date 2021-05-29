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Власти РФ собираются запретить ватные палочки и пластиковую посуду

Российские чиновники готовят поправки в законодательство, которые введут запрет на использование неперерабатываемых материалов и изделий из них — таких как ватные палочки и пластиковая посуда. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, передает РБК.

Ватная палочка
Ватная палочка
СС0

«Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов. Таких, как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда», — заявила Абрамченко.

Вице-премьер уверена, что этот запрет не ударит по бизнесу, так как правительство будет поддерживать производителей, оказывая меры поддержки для перепрофилирования производства, пишет ТАСС.

По словам Абрамченко, поправки могут внести в Госдуму в осеннюю сессию.

Напомним, в 2019 году чиновники в России решили объявить войну пластиковым пакетам. Тогда предложение Роспотребнадзора поддержали Минприроды и экологи.

Ранее врач-отоларинголог Евгений Тимошенский рассказал altapress.ru, что уши и нос не нуждаются в специальной гигиене, если вы не работник угольной шахты.

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