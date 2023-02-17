Внимание: вместо лосося стали продавать крашеную селедку в российских магазинах

В «Окее» филе"красной рыбы" можно купить по 184 рубля за 200 граммов, в «Магните» — по 132 рубля. Но под видом деликатеса скрывается крашеная селедка.

Между тем производитель и продавцы этого не скрывают.

Так, на упаковке большими буквами указано — «красная рыбка», а ниже гораздо меньшим шрифтом — «сельдь филе». В состав слабосоленого продукта входит тихоокеанская сельдь, соль, красители и консерванты.

Причем крашеную сельдь кладут на прилавки рядом с форелью, горбушей.

Это так называемая маркетинговая уловка. Однако на нее многие попадаются. А уже дома, внимательно разглядев «семейство лососевых», расстраиваются, что так попались на удочку.

Цены

Цена на крашеную сельдь ниже, чем на настоящую красную рыбу. Стоимость 200 г соленой горбуши начинается с 230 рублей, форели — с 280, семги — с 400.

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