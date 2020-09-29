Вновь продлили перевод всех пенсионеров на карты «Мир»

«Мы видим, что большинство пенсионеров уже были переведены на карту „Мир“ и уже ими пользуются, но тем не менее есть еще часть пенсионеров, которые по каким-то причинам такие карты не получили. Поэтому мы приняли решение продлить данный срок до конца текущего года, то есть до 31 декабря. Мы полагаем, что этого времени достаточно и банки смогут выполнить все свои обязательства», — сказала Бакина в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее переход уже продлевался с 1 июля до 1 октября, пишет «Коммерсантъ».

С 1 октября выплаты пенсий должны были осуществлять только на карты платежной системы «Мир». При этом для тех пенсионеров, кому выплаты зачисляют на счет по вкладу (сберегательная книжка) или доставляют на дом, ничего не изменится.