Водоканал промыл 101 км сетей канализации в Барнауле

С начала года бригады водоканала с использованием специальной техники промыли 101 км сетей канализации. Промывка снижает риск возникновения аварийных ситуаций, засоров и обеспечивает штатную работу коммуникаций и насосных станций. За этот же период сотрудники предприятия устранили почти 2 000 засоров.

Не все водопроводные и канализационные трубопроводы в городе и пригороде находятся на балансе водоканала — есть частные сети, которые принадлежат физическим или юридическим лицам. Они используются, а значит им, как и магистральным сетям, тоже периодически требуется профилактика. Самый эффективный способ такой профилактики — гидродинамическая промывка.

Гидродинамическая промывка — экологичный и безопасный метод. Проводят ее с помощью каналопромывочной техники из автопарка водоканала без использования химических реагентов. Струи воды под большим давлением разбивают и удаляют практически любые отложения, не оказывая негативного воздействия на трубы. Проводить работы можно при температуре до -25 градусов. Современное оборудование позволяет очищать трубы диаметром от 110 до 1000 мм.

Комплекс мер и частота проведения промывки подбирается специалистами индивидуально в зависимости от различных факторов, но делать это нужно не реже одного раза в полгода. Стоит отметить, что даже при соблюдении правил пользования канализацией, необходимо проводить мероприятия по обслуживанию сетей, — добавил директор по производству Росводоканал Барнаул Дмитрий Власов.

Заказать гидродинамическую промывку сетей и другие специализированные отраслевые услуги можно на сайте компании barnaul.rosvodokanal.ru, по номеру 500-101, а также в мобильном приложении «РВК.Услуги».

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