Волшебная формула: повышаем урожайность растений и улучшаем структуру почвы

Кажется, российским ученым удалось открыть волшебную формулы, которая позволяет значительно повысить урожайность растений и улучшить структуру почвы. Сотрудники научного центра «Нооэкосфера» после многолетних экспериментов разработали и доказали эффективность кремний-гуминового удобрения « Агровит-Кор », содержащего помимо главного вещества комплекс микро- и макроэлементов.

Всё дело в кремнии

НЦ «Нооэкосфера-XXI» ведет свою историю с 1995 года. И его специалисты традиционно работали над восстановлением почвенного плодородия в основном при помощи гуминовых препаратов. Исследования проводились не только в масштабах Ростовской области, где базируется научный центр, но и на федеральном уровне. Свои заключения об эффективности гуминовых препаратов «Нооэкосферы-XXI» сделали ФИЦ Почвенный институт им. Докучаева, МГУ им. Ломоносова и другие научные учреждения.

«Когда мы изучали вопросы почвообразования, то оказалось, что водорастворимые соединения кремния играют немалую роль в этом вопросе, — вспоминает гендиректор «Нооэкосфера-XXI» Сергей Короленко.

Еще в 19 веке Юстус фон Либих разрабатывал теорию минерального питания растений, он определил, что для растения существует четыре важных для жизни макроэлемента: это азот, фосфор, калий и кремний. Причем кремний находился чуть ли не на втором месте по участию в метаболизме. Позже российский ученый Прянишников решил, что растениям достаточно трех элементов, исключив кремний.

Однако такие культуры как пшеница, рис, ячмень ежегодно выносят 200−250 кг кремния с гектара, остальные чуть меньше. И аграрии не заботятся, чтобы восполнить его дефицит. Между тем этот элемент необходим растениям, чтобы строить свой опорный скелет и усваивать другие вещества. Некоторые агрономы замечают, что внесение большого количества минеральных удобрений не приводит к адекватному повышению урожайности. Оказалось, что им не хватает кремния, который отвечает за транспортировку веществ в растении.

Поэтому ученые «Нооэкосферы» задались целью получить кремнийорганическое соединение. Это была сложная задача, над которой работали около четырех лет. Но в итоге удалось получить чистый продукт, который не расслаивается, не боится замерзания, прекрасно растворяется в воде.

На сегодня составом «Агровит-Кор» обработано более миллиона гектар полей самых разных сельскохозяйственных культур. «Анализируя результаты, мы пришли к выводу, что это уникальный препарат, обладающий свойствами биофунгицида, корнеобразователя и биостимулятора», — подчеркивает Сергей Короленко.

Сельское хозяйство. СС0

Био-фунгицид

Последнее время за рубежом заметили сильнейшие фунгицидные свойства кремния и стали потихоньку выводить на рынок такие препараты. В «Агровит-Кор» они также присутствуют в полной мере. Во-первых, при обработке семян «Агровит-Кор» после высыхания образует на них толстую пленку, которую не могут преодолеть микроорганизмы, а во-вторых, повышает иммунитет растения, позволяя ему бороться с вредителями. Эти свойства препарата очень важны при нулевой обработке почвы, во время которой обычно используется большое количество синтетических фунгицидов, которые негативно влияют на развитие растений.

Один из крупнейших поставщиков пестицидов в Ростовской области «Росагросервис» проводил исследования, сравнивая «Агровит-Кор» с другими. После обработки зараженных фузариозом, плесенью и бактериозом семян озимой пшеницы обоими препаратами они показали одинаковую фунгицидную эффективность.

Био-катализатор

«Агровит-Кор» стимулирует рост, выступая как био-катализатор. Интересно, что при обработке этим препаратом семян растет их всхожесть. Так опыты на пшенице в Томской области у фермера Николая Доронина показали 99% всхожесть и прибавку урожая в 4 центнера с гектара.

«Агровит-Кор» применяют не только для обработки семян, но и во время листовой подкормки. Препарат вносится в баковой смеси, например, с пестицидами, до 4 раз за вегетацию пшеницы и до 6 раз на полях, занятых соей.

«Мы уже 6−7 лет испытываем этот препарат в хозяйствах и просим их агрономов дать нам отзывы о составах, которые работают лучше нашего, — говорит Сергей Короленко. — Тут мы преследуем коммерческий интерес. Если найдется такое удобрение, то можно попробовать его добавлять в наше, и тем самым еще улучшить свойства продукта. Но пока не встретили ни одного препарата, который смог бы конкурировать с «Агровит-Кор». Например, смесь микроэлементов и гуматов наш препарат обгоняет на 16−20%".

Удобрения. СС0

«Агровит-Кор» улучшает работу агрохимикатов. Классическая наука показала, что при низком содержании в почве водорастворимого кремния растение не усваивает до 70 элементов. В подтверждение этого можно привести опыты на полях «колхоза-племзавода имени Чапаева» возле хутора Петровского Кочубеевского района Ставропольского края, когда внесение «Агровит-Кор» «поверх» других препаратов дало прибавку урожайности зерна кукурузы 15 центнеров с гектара. Главный агроном хозяйства Гончаров тогда сказал, что не поверил бы ни какой бумаге, если бы сам не убедился в эффективности кремнийорганического удобрения.

«Агровит-Кор» можно использовать для ускорения перегнивания пожнивных остатков и тем самым искусственно восстанавливать плодородие почвы. В данном случае «Агровит-Кор» как катализатор обменных процессов в клетке создает благоприятную среду для развития полезных микроорганизмов. Не случайно его активно применяют в баковых смесях с микробиологическими препаратами.

Экономический эффект от применения от «Агровит-Кор» марка А

Культура Минимальная чистая прибыль с одного гектара, руб Ячмень 480 Пшеница 780 Гречиха 1780 Подсолнечник 1780 Рапс 2280 Соя 2780

Корнеобразователь

«Агровит-Кор» обладает еще одним удивительным свойством — спасает растение от засухи. В одном из небольших хозяйств Ставропольского края агрономы заметили, что при обработке этим препаратом посевов при дозе пол-литра на гектар лист начинает расправляться и зеленеть, как будто после дождя. 2019 год оказался засушливым. И агроном стал обрабатывать препаратом посевы каждые 5−7 дней. Осенью все были удивлены. Район собрал в среднем по 15 центнеров пшеницы с гектара, в этом хозяйстве урожай оказался 40 ц/га. В прошлом году ситуация повторилась. В районе собрали 22 ц/га. Фермер в засушливый период провел четыре обработки и получил на круг 60 ц/га.

Тогда специалисты «Нооэкосферы-XXI» начали тщательно изучать этот эффект в лабораторных условиях и выяснили, что препарат вызывает мощное корнеобразование у пшеницы, и ее корни начинают натянуть влагу с нижних слоев почвы. «Мы по развитию корневой системы обгоняем лучшее, что придумало человечество», — считает Сергей Короленко.

Во-вторых, стебель пшеницы утолщается, что препятствует ее полеганию, ему меньше приходится тратить энергии на аспирацию растения. Уже наукой доказано, что растения, обработанные органическим кремнием, имеют температуру на 4−5 градусов ниже, чем контрольные поля. Для растений эти 4−5 градусов могут быть критическими во время жары и засухи.

Иностранные ученые выяснили, что пшеница может поворачивать листья на 4−5 градусов, а регулятором этого процесса является кремний. Но самое важное, что кремний связывает воду в клетке растения, переводя ее в гель, и регулирует вязкость цитоплазмы. Когда возникает дефицит воды, то она начинает высвобождаться. Этот механизм позволяет переносить растению стресс во время засухи. Проще говоря, клетка в присутствие кремния ведет себя как горб у верблюда, создавая оптимальные условия для функционирования.

Сельское хозяйство. СС0

На алтайских полях…

Хороший эффект показал «Агровит-Кор» на полях Алтайского края. Так, по словам директора «Алтайской продовольственной компании» Александра Балакова, в прошлом засушливом году механизаторы провели двойную обработку посевов пшеницы в окрестностях села Правда Волчихинского района смесью карбамида и средствами защиты растений. Урожай получился 13,2 ц/га. На соседнем поле к этой смеси еще добавляли «Агровит-Кор» и осенью собрали на четверть больше.

Юрий Ворожцов из села Солоновка того же района опробовал кремнийорганическое удобрение. Он заметил, что у подсолнечника выросли крупные корзинки и урожай собрал на 3 центнера больше — 11 ц/га.

Опрыскав в прошлом году кремнийорганическим удобрением ячмень, фермер из села Хабары Александр Колупанов получил прибавку по 2 ц/га.

Директор ООО «Прогресс» Петропавловского района Константин Вислогузов сравнивал «Агровит-Кор» с гуминовыми удобрениями на посевах сои, обработав их еще и гербицидами. Когда на соседнем поле использовали с гербицидами кремний-гуминовый препарат, он снял стресс, вызванный «химией», и тем самым повысил урожайность сои на 2−3 ц/га.

… и огородах

«Агровит-Кор» с успехом можно применять и на огородах, поскольку это экологически чистый природный продукт, который регулирует обменные процессы в растениях.

При капельном поливе и листовой обработке помидоров они получаются одного размера, как будто калиброванные. Обработка клубней картофеля в Первомайском районе Алтайского края подняла урожай на 60%.

«У меня теща поливала этим удобрением все лето огород. Уродилась огромная морковь, которая прекрасно храниться. Хотела пересаживать старую клубнику на другое место, но после полива кремнийорганикой ягода дала отличный урожай, — делиться результатами эксперимента гендиректор «АГРОАЛТАЙ» Антон Елистратов.

«Агровит-Кор» удобен своей универсальностью. Не надо в магазине набирать массу разных препаратов, можно одним поливать всё и получить прекрасные результаты.

Огород. СС0

Итожа

Таким образом, аграрий почувствует полный комплекс полезных свойств: мощнейшего корнеобразователя, биокатализатора, эффект от гуминового препарата, биофунгицида и биоинсектицида плюс 17 микро- и макроэлементов.

«Наверное, похожий результат можно получить, если собрать вместе очень хорошие специализированные препараты. Но при этом придется затратить 4−9 тысяч рублей на гектар. Обработка «АГРОВИТ-КОР» обойдется в 220 рублей на гектар, — подсчитал выгоду Сергей Короленко.

«А мы не собираемся конкурировать с другими удобрениями. Можно добавлять «Агровит-Кор» вместе с ними, — предлагает Антон Елистратов. — При этом эффект получается заметно выше, так как кремний-гуминовое соединение позволяет лучше усваиваться другим полезным элементам».

«Удобрение способствует разложению пестицидов в земле и выведению токсинов из растений. Замечено также, что при его применении растет качество сельхозпродукции: выше получается клейковина у пшеницы, масличность у подсолнечника, больше содержание белка в сои. Это позволяет сельхозпроизводителям продавать их дороже», — добавляет Антон Зуйко, директор по развитию «АГРОАЛТАЙ».

Полезные свойства «Агровит-Кор» марка А 1. Стимулирует развитие растений

2. Избавляет растения от стрессов

3. Помогает растениям справится с болезнями

4. Совместим с любым пестицидом

5. Форсунки не забиваются

6. Спасает растения от засухи

7. Экологически чистый

8. Защищает растения от полегания

9. Подходит для всех культур

10. Справляется на отлично в зонах рискового земледелия

11. Усиливает приживаемость, корнеобразование

12. Увеличивает урожайность от 3ц/га

13. Увеличивает энергию прорастания и корнеобразования

14. Снижает финансовые затраты на агрохимикаты

15. Улучшает работу агрохимикатов

16. Повышает качество продукции

17. Аналогов/дубликатов в мире не имеет т.к. молекула Кремния (SiO2) соединена с молекулой Гуматов.

Евгений Шумилов

ООО «АгроАлтай»

Адрес: г. Барнаул, пр. Комсомольский, 19, оф. 12

Тел. 8−983−170−3433, 8−983−353−5555

Сайт: агровит-кор.рф