Разбор. 9 острых вопросов о мусорной реформе в Алтайском крае

Число потребителей определяют на основе данных, полученных по их заявкам, сведениям в личном кабинете на сайте регоператора, а также информации управляющих компаний, миграционного управления ГУ МВД по Алтайскому краю, органов местного самоуправления, соцзащиты и других.
Регоператор составляет акт о количестве проживающих для расчета размера платы за коммунальную услугу, рассказали в краевой госинспекции. При отсутствии постоянных жильцов объем услуги рассчитывается с учетом количества собственников.
Для уточнения данных о количестве проживающих и проведении перерасчета необходимо обратиться к регоператору с соответствующим заявлением.
Собственники многоквартирных и частных домов обязаны заключить договор с региональным оператором на оказание услуг по обращению с ТКО, сообщили в краевой госинспекции.
Если собственник не направил заявку и документы, договор считается заключенным и вступившим в силу на 16-й рабочий день после размещения такого предложения на официальном сайте регоператора.
То есть, если региональный оператор начал оказывать услуги по обращению с ТКО на территории населенного пункта, все собственники отходов будут обязаны оплачивать его услуги своевременно и в полном объеме.
Должники будут нести гражданско-правовую ответственность перед регоператором. Он имеет право обратиться в суд для взыскания платы за оказанные услуги. Такая работа будет проводиться на постоянной основе, отметили в управлении ЖКХ краевого минстроя.
Правила накопления ТКО на территории Алтайского края определяет порядок, утвержденный постановлением регионального правительства от 24 июня 2017 года.
Собственники отходов должны складировать их в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах; в контейнеры и бункеры на площадках накопления ТКО; в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором.
Площадки для накопления ТКО должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям и правилам благоустройства.
В местах, где отсутствуют оборудованные площадки накопления ТКО, региональные операторы совместно с администрацией населенного пункта могут принять решение об использовании так называемого «бестарного» способа вывоза мусора. Так, например, обстоит ситуация в частном секторе Бийска.
Орган местного самоуправления должен утвердить места накопления отходов (стоянки мусоровозов) и разместить их список своем официальном сайте и сайте регионального оператора.
Отменить бестарный способ вывоза ТКО можно только после появления на территории частного сектора мест для накопления отходов. Создавать и содержать их могут органы местного самоуправления.
В связи с ограниченными возможностями местного бюджета решить проблему бестарного вывоза ТКО в 2019 году не получится, заявили в краевом минстрое.
Жители частного сектора при желании могут самостоятельно организовать коллективную контейнерную площадку и попросить внести ее в реестр.
ТКО — это отходы, образующиеся в процессе потребления, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования.
В минстрое считают, что у всех остаются отходы в виде стеклянных и ПЭТ-бутылок, жестяных банок, полиэтиленовых пакетов и тому подобного. В соответствии с законодательством они относятся к ТКО и запрещены к сжиганию и захоронению в земле.
Таким образом, каждый собственник жилого помещения обязан заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором и пользоваться его услугами.
Минприроды Алтайского края разработало территориальную схему обращения с отходами, которая предусматривает создание мест для накопления ТКО во всех населенных пунктах региона. До момента их обустройства вывоз мусор будут вывозить бестарным способом.
Если услугу по обращению с ТКО на территории населенного пункта не оказывают, плата за нее взиматься не должна. Жители таких поселений должны вывозить отходы на местную свалку самостоятельно. Если же собственникам ТКО выставили счета на оплату фактически не оказанных услуг, необходимо обращаться с жалобой в контролирующие органы — минстрой или госинспекцию.
Услуга по обращению с ТКО оказывается в 216 населенных пунктах Алтайского края, что составляет 13,4% от их общего количества. Договор с регоператором заключили более 1,7 млн. человек (72,3% от общего числа населения края).
В соответствии с договором на оказание услуг по обращению с ТКО крупногабаритные отходы можно складировать:
- в бункеры, расположенные на местах (площадках) накопления отходов;
- на специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов.
Региональный оператор может вывозить крупногабаритные отходы по заявкам потребителей. Также можно самостоятельно доставлять мусор на место сбора.
В соответствии с федеральным классификационным каталогом отходы строительства зданий и сооружений к ТКО не относятся.
Тарифы на услуги в области обращения с ТКО устанавливают на основании предложений региональных операторов. Краевое управление по тарифам проводит экономическую экспертизу этих предложений, в результате которой выявляет обоснованные расходы и исключает нецелесообразные и не подтвержденные документально.
Правительство РФ планирует введение мер, которые позволят снизить затраты региональных операторов на услугу по обращению с ТКО, что повлечет за собой снижение единых тарифов.
В частности, ставку платы за негативное воздействие на окружающую среду уже снизили до уровня 2018 года. В связи с этим в Алтайском крае произвели перерасчет тарифов.
Согласно постановлению Алтайского края № 272 от 24 июля 2017 года, раздельное накопление твердых коммунальных отходов будет внедряться поэтапно на основании соответствующего плана мероприятий. Разрабатывать план будут в 2019 году.
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