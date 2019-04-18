Разбор. 9 острых вопросов о мусорной реформе в Алтайском крае

1. Что делать , если число жильцов не совпадает с начислениями за вывоз ТКО?

Число потребителей определяют на основе данных, полученных по их заявкам, сведениям в личном кабинете на сайте регоператора, а также информации управляющих компаний, миграционного управления ГУ МВД по Алтайскому краю, органов местного самоуправления, соцзащиты и других.

Регоператор составляет акт о количестве проживающих для расчета размера платы за коммунальную услугу, рассказали в краевой госинспекции. При отсутствии постоянных жильцов объем услуги рассчитывается с учетом количества собственников.

Для уточнения данных о количестве проживающих и проведении перерасчета необходимо обратиться к регоператору с соответствующим заявлением.