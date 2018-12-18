Почему в Барнауле УК решила «воспитать» жильцов многоэтажки отключением лифтов

В барнаульской многоэтажке на ул. Балтийской, 55 не работают семь лифтов. По пешему маршруту жильцов отправила управляющая компания «ПЖЭТ-2», с которой совет дома вступил в спор о цене ремонта лифтов и о том, где на это взять деньги. Остановка лифта оказалась сильным аргументом. Люди стали изыскивать средства, но вопросы остались.

Новая высота отдыха

У входа в подъезд рекламный щит наводит меня на странные мысли: «Новая высота вашего отдыха!». В доме 10 этажей и восемь подъездов, так что «высоту отдыха» день за днем осваивают здесь человек 500−600. Правда, с тем, что это отдых, явно не все согласны.

«Деньгоноши-то ругаются», — говорит сотрудница почты хозяйке квартиры на шестом этаже. Это она о тех, кто доставляет пенсии. «Матерятся!» — отвечает та, и, обращаясь уже ко мне, добавляет: «А пенсионеры плачут». «Некоторые из дома не выходят», — компетентно заявляет мужчина у подъезда.

Лифт в доме отключен 4 декабря. О том, что это сделала собственноручно управляющая компания «ПЖЭТ-2», ее представитель даже и не скрывает — хозяйка квартиры Анна Коновалова показывает объявление.

Дом на ул. Балтийской , 55. altapress.ru

Отключен, пишет УК, по причине «отсутствия источников финансирования» и отработки нормативного срока. В переводе на русский — за то, что жильцы отказались оплачивать счета за проведенную еще в августе диагностику доживших до 25 лет лифтов и их будущий ремонт.

Ходите пешком

Анна Михайловна — старшая по подъезду № 4 и член совета дома. Правила совет знает: если лифты отработали 25 лет, надо проводить диагностику, а затем и капремонт. Но на сей раз он взбунтовался.

А все почему? Не спросив жильцов заранее, УК заказала в «Алтайском инженером центре „Союзлифтмонтаж“» диагностику лифтов. Тот диагностику провел. После чего совету дома предъявили калькуляцию: заплатить за это надо 121 тыс. рублей. И плюс еще 300 тыс за ремонт. А кто из опытных людей не знает: незаконно предъявлять плату за общедомовое имущество (например, лифт) без ее предварительного утверждения собственниками помещений?

Объявление перед отключением. altapress.ru

Очно-заочное общее собрание совет провел в конце ноября. Ну, и признал работу УК неудовлетворительной. За сбор дополнительных средств они так и не проголосовали — этого даже не было в повестке.

Анна Коновалова,

член совета дома на ул. Балтийской , 55:

Нас поставили перед фактом. Срочно проводите общее собрание и включайте это в квитанцию… А когда совет дома пошел разбираться, что да как, лифты отключили.

Отключили всех

И вот теперь пешком ходить приходится жильцам семи подъездов этого дома. Причем и в тех трех, в которых только в следующем году лифтам исполнится 25 лет, продолжает Анна Коновалова. Дом ведь сдавали поэтапно.

С одной стороны, деваться людям некуда: лифты старше 25-летнего возраста, срок службы которых не продлен, эксплуатировать нельзя, поясняет депутат АКЗС Людмила Суслова. С другой — непонятно, почему под отключение попали и более «молодые» подъемники?

Людмила Суслова,

зампредседателя комитета АКЗС:

Видимо, управляющая компания таким образом своих жильцов «воспитывает» и подталкивает их к принятию решений.

За что платим

А разбираться совет дома стал в тех вопросах, на которые и вы бы, читатель, наверняка, хотели бы получить ответ. Почему, например, ремонт стоит именно 300 тыс.

Дом на ул. Балтийской, 55, как любой многоквартирник, каждый месяц платит за содержание лифта, рассуждает моя собеседница. В год это почти 900 тыс. За что «уплочено»? Анна Михайловна не поленилась и обошла все структуры, которые на это дело завязаны. И много чего интересного разузнала.

Дом на ул. Балтийской , 55 в Барнауле. altapress.ru

Цена вопроса — тьфу

Анна Коновалова,

член совета дома на ул. Балтийской , 55:

Ежегодно все лифты проходят техническое освидетельствование, его проводит «Алтайский инженерный центр „Союзлифтмонтаж“». И каждый раз вписывают в акт осмотра, какие замечания надо устранить. Вот акт за февраль этого года. У наших лифтов не выявлено опасных дефектов, чтобы их остановить. Но выявили маленькие. И их должны были устранять за счет тех денег, которые платят ежемесячно за содержание. И вот смотрите: написано, что они в марте не устранили дефект. А теперь его в смету работ по капремонту засунули.

В общем, когда совет дома стал подавать голос, смету уменьшили с 300 до 288 тыс. рублей. Когда стали разбираться подробнее, урезали до 229 тыс.

Анна Коновалова,

член совета дома на ул. Балтийской , 55:

А когда стали жаловаться в прокуратуру и, вообще, всюду, выбросили из сметы всю мелочевку (масло бежит, плафоны треснутые). Получилось всего 93 тыс. Цена вопроса — тьфу.

Дом на ул. Балтийской , 55 в Барнауле. altapress.ru

Очередь № 284

Второй вопрос, из каких источников взять деньги на капремонт.

По словам Анны Коноваловой, в 2006—2014 годах дом отчислял в городской комитет ЖКХ по 0,65 рублей с квадратного метра квартиры на капремонт. Сейчас, по данным комитета, накопилось 740 тыс. рублей.

Верните деньги, просят они — их вполне хватило бы на нынешний капремонт лифтов. Однако вырвать эти деньги из комитета не получается. Деньги из общей копилки много лет выдавали по очереди другим домам. Выдавали взаймы на разные сроки. Но не все эти деньги возвращают.

В комитете пообещали поставить дом на Балтийской, 55 на очередь под № 284. Сейчас же «ведется работа с обращения до № 179», — следует из ответа председателя комитета ЖКХ Антона Бенса на запрос руководителя «ПЖЭТ-2» Владимира Колесникова.

Сильный аргумент

Как бы там ни было, отключение лифта в доме — сильный аргумент. По словам Анны Коноваловой, управляющая компания сейчас сама проводит новое внеочередное общее собрание — уже по сбору денег.

Она не исключает, что теперь уже люди проголосуют «за». Во-первых, сумму ремонта ужалось сократить с 300 до 93 тыс рублей. Во-вторых, совет дома понимает, что быстро вернуть 740 тыс. рублей не получится. А, в-третьих, ходить пешком очень уж не хочется.

Если это произойдет, лифт пообещали включить в конце недели. Другое дело, надо ли было доводить дело до конфликта?

Анна Коновалова,

член совета дома на ул. Балтийской , 55:

В управляющей компании есть ответственная по лифтам. Она бы прибежала к нам и сказала: Аня, давай как-то порешаем вопрос… И если бы с самого начала нам предъявили не 300 тыс, а 93, мы б давно проголосовали и все сделали.

Комментарии

Как видим, жители дома не получили ответы на многие вопросы. Мы задали их Людмиле Сусловой, зампредседателю комитета АКЗС.

— Людмила Алексеевна , что нужно сделать сначала: провести работу по диагностике и выставить счет жильцам или проголосовать за диагностику?

— Во-первых, УК обязана организовать диагностику в случае, если нормативный срок эксплуатации лифта закончился. Если она не проведена и срок жизни лифта не продлен, его эксплуатировать нельзя. Поэтому те лифты, которым исполнилось 25 лет, остановили законно.

Людмила Суслова. Анна Зайкова

Во-вторых, с точки зрения буквы закона, сначала надо проголосовать за то, чтобы провести диагностику. Ведь без диагностики невозможно узнать, сколько средств надо на ремонт лифта. А потом голосовать уже второй раз — за сумму.

Но процедура эта громоздкая и неудобная. С моей точки зрения, в доме на ул. Балтийской, 55 УК поступила правильно: она вышла на голосование, уже имея на руках уже сумму. Хотя формально нарушение есть.

В чем повезло этому дому? В том, что там нашелся человек, который разобрался в смете. Зачастую люди не понимают, что относится к капремонту, а что к текущему.

— В региональном операторе срок замены лифтов на ул. Балтийской , 55 — 2035 год. А лифты уже сейчас отслужили свой срок. Сейчас их срок продлят на три года. А дальше? Как эта проблему можно решить?

— Если не будет отдельной программы федерального уровня и не будут обозначены источники финансирования, ничего кардинально не изменится. Лифты начинают выходить из строя массово, потому что в 1970-х-1980-х годах построилась вся страна — не только большая часть Барнаула. Региональная программа капремонта в целом не закрывает все потребности по капитальному ремонту.

— Как быть с теми отчислениями на капремонт , которые в Барнауле копились в 2006—2014 годах? Это же реальные деньги жителей , которые были перечислены в комитет ЖКХ. Есть очередь возврата этих денег домам , но продвигается она очень медленно.

— Задолженность Барнаула по всем судебным искам порядка 5 млрд рублей. Если обратиться в суд за взысканием этого долга, то управляющая компания выиграет. И встанет еще в одну очередь. Пока я даже не вижу выхода из этой ситуации.

Нет информации о том, как комитет отработал с теми, кому он предоставил заем. Когда комитет ЖКХ предоставлял дому заем на капремонт, собственники должны были провести голосование и подписаться под тем, что эти средства они вернут. Не все это делали.

Я знаю несколько домов, которые не могут прийти к согласию, сколько они должны вернуть. И сколько они уже вернули через систему «Город». И эти разногласия выливаются в то, что люди вообще отказываются возвращать деньги. А так как все было сделано не совсем правильно процедурно, комитет не может пойти в суды, чтобы собрать эти деньги.

По моим сведениям, деньги эти людям возвращают, но уже не из тех средств, которые возвращают им жители, а из бюджета. На эти цели бюджет закладывает ежегодно определенные небольшие суммы.