В барнаульской многоэтажке вспыхнул лифт

В Барнауле 14 мая произошел пожар в лифте многоэтажки, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Сообщение о возгорании лифта в здании на улице 65 лет Победы поступило в 21:10. Площадь пожара составила 2 кв. м. Жильцы дома потушили огонь до приезда спасателей. Никто не пострадал.
На место ЧП выезжали 7 человек и 2 единицы техники. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.
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