В барнаульской многоэтажке вспыхнул лифт

Сообщение о возгорании лифта в здании на улице 65 лет Победы поступило в 21:10. Площадь пожара составила 2 кв. м. Жильцы дома потушили огонь до приезда спасателей. Никто не пострадал.

На место ЧП выезжали 7 человек и 2 единицы техники. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.