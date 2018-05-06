Барнаулец снял видео о том, как пожарные тушили огонь в частном доме

В Барнауле горит частный дом. Фото: vk.com/incident_brn. В Барнауле горит частный дом. Фото: vk.com/incident_brn. В Барнауле горит частный дом. Фото: vk.com/incident_brn.

О пострадавших не сообщается. Барнаулец снял фото на месте событий, а также видео, в котором показано, как пожарные борются с возгоранием.