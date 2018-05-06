Барнаулец снял видео о том, как пожарные тушили огонь в частном доме

5 мая в 16.30 в Барнауле случился пожар в частном доме по ул. Цаплина. Пожарные смогли ликвидировать огонь только через час, сообщило сообщество "Барнаул 22" во "ВКонтакте".
В Барнауле горит частный дом. Фото: vk.com/incident_brn.
В Барнауле горит частный дом. Фото: vk.com/incident_brn.
В Барнауле горит частный дом. Фото: vk.com/incident_brn.
О пострадавших не сообщается. Барнаулец снял фото на месте событий, а также видео, в котором показано, как пожарные борются с возгоранием.
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