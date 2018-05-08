Серьезный пожар произошел в центре Горно-Алтайска

В одном из частных домов в Горно-Алтайске 7 мая произошел сильный пожар. Огонь распространялся очень быстро, сообщает ГУ МЧС России по Республике Алтай.
Возгорание началось в гараже, который находится под одной крышей с баней, близко к жилому дому. В ведомстве отмечают, что о пожаре сообщили очевидцы, когда уже полыхала крыша гаража. Огонь быстро перекинулся на второй этаж дома. Сильный ветер способствовал быстрому распространению пламени.
Когда произошло возгорание, в доме спали два человека, во дворе находилась 8-летняя девочка. Житель соседнего дома, 19-летний студент педколледжа, разбудил спящих и помог выйти на улицу.
Из-за большого количества горючих материалов на втором этаже дома произошло сильное задымление. Пожарные вынесли из здания два газовых баллона.
Пожар ликвидировали за 35 минут. В тушении участвовали 23 человека и 5 пожарных автомобилей.
Соседние дома не пострадали. Причину возгорания выясняют дознаватели.
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