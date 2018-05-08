Серьезный пожар произошел в центре Горно-Алтайска

Сильный пожар в центре Горно-Алтайска тушили 23 человека. Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай. Сильный пожар в центре Горно-Алтайска тушили 23 человека. Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай. Сильный пожар в центре Горно-Алтайска тушили 23 человека. Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай. Сильный пожар в центре Горно-Алтайска тушили 23 человека. Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Возгорание началось в гараже, который находится под одной крышей с баней, близко к жилому дому. В ведомстве отмечают, что о пожаре сообщили очевидцы, когда уже полыхала крыша гаража. Огонь быстро перекинулся на второй этаж дома. Сильный ветер способствовал быстрому распространению пламени.

Когда произошло возгорание, в доме спали два человека, во дворе находилась 8-летняя девочка. Житель соседнего дома, 19-летний студент педколледжа, разбудил спящих и помог выйти на улицу.

Из-за большого количества горючих материалов на втором этаже дома произошло сильное задымление. Пожарные вынесли из здания два газовых баллона.

Пожар ликвидировали за 35 минут. В тушении участвовали 23 человека и 5 пожарных автомобилей.

Соседние дома не пострадали. Причину возгорания выясняют дознаватели.