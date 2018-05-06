Окурок мог стать причиной ночного пожара в Барнауле

Пожар на ул. Юрина, 299 в Барнауле. Фото: ttps://vk.com/barneos22. Пожар на ул. Юрина, 299 в Барнауле. Фото: ttps://vk.com/barneos22. Пожарная машина. Пожар. Фото: СС0.

По словам очевидцев, в пожаре выгорел балкон и частично кухня. Вероятная причина пожара - попавший на балкон окурок от сигареты.

Одна из бывших жительниц этого дома рассказала в соцсетях, что из окон там выбрасывают не только окурки. На крышах магазинов, пристроенных к дому, валяются пакеты с мусором, детские подгузники и другой мусор.

Обновлено в 11.34.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю сообщили, что пожар случился на 11 этаже пятнадцатиэтажного дома. Сообщение о возгорании поступило около полуночи, существовала угроза распространения огня на соседние балконы и квартиры.

В ликвидации пожара были задействованы 32 человека пожарно-спасательной службы и 11 единиц техники. Пожарные добрались до места пожара на автолестницах за считанные минуты. В условиях задымления работало три звена газодымозащитной службы.

Задействовались также сотрудники полиции и работники скорой медицинской помощи. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных, распространения огня удалось не допустить. 15 жильцов дома, в том числе 5 детей, были эвакуированы.

В результате пожара повреждены вещи, мебель и дверь на балконе одиннадцатого этажа. По оценкам специалистов, предварительная причина пожара – неосторожность при обращении с огнем, в том числе не исключена версия неосторожности при курении.

В ведомстве отмечают, что пожары на балконах от упавших окурков в Алтайском крае не редкость. Весной и летом их количество увеличивается.

ГУ МЧС по Алтайскому краю призывает граждан не бросать окурки с балконов. Жителям многоквартирных домов с лоджиями и балконами рекомендуется не хранить на них легковосполаменяющиеся вещи и предметы. Уходя из дома, стоит закрывать балконные окна.