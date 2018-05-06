Окурок мог стать причиной ночного пожара в Барнауле

В ночь на 6 мая в Барнауле загорелась квартира в доме по адресу ул. Юрина, 299-а. Очевидцы в сообществе Barnaul22 сообщают, что пострадавших нет, пожарные вывели людей.
По словам очевидцев, в пожаре выгорел балкон и частично кухня. Вероятная причина пожара - попавший на балкон окурок от сигареты.
Одна из бывших жительниц этого дома рассказала в соцсетях, что из окон там выбрасывают не только окурки. На крышах магазинов, пристроенных к дому, валяются пакеты с мусором, детские подгузники и другой мусор.
Обновлено в 11.34.
В ГУ МЧС по Алтайскому краю сообщили, что пожар случился на 11 этаже пятнадцатиэтажного дома. Сообщение о возгорании поступило около полуночи, существовала угроза распространения огня на соседние балконы и квартиры.
В ликвидации пожара были задействованы 32 человека пожарно-спасательной службы и 11 единиц техники. Пожарные добрались до места пожара на автолестницах за считанные минуты. В условиях задымления работало три звена газодымозащитной службы.
Задействовались также сотрудники полиции и работники скорой медицинской помощи. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных, распространения огня удалось не допустить. 15 жильцов дома, в том числе 5 детей, были эвакуированы.
В результате пожара повреждены вещи, мебель и дверь на балконе одиннадцатого этажа. По оценкам специалистов, предварительная причина пожара – неосторожность при обращении с огнем, в том числе не исключена версия неосторожности при курении.
В ведомстве отмечают, что пожары на балконах от упавших окурков в Алтайском крае не редкость. Весной и летом их количество увеличивается.
ГУ МЧС по Алтайскому краю призывает граждан не бросать окурки с балконов. Жителям многоквартирных домов с лоджиями и балконами рекомендуется не хранить на них легковосполаменяющиеся вещи и предметы. Уходя из дома, стоит закрывать балконные окна.
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