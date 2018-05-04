В МЧС рассказали о нерадостной погоде в Алтайском крае на неделю

В Алтайском крае с 4 по 10 мая днем воздух прогреется до +12 градусов. Кроме того, ожидают осадки и сильный ветер, сообщает ГУ МЧС России региона.
В течение периода средняя температура воздуха составит +4…+9 градусов. Ночью столбик термометра покажет +2…+7 градусов. Днем будет теплее: +7…+12 градусов. Также прогнозируют осадки, временами сильные. Кроме того, с 4 по 10 мая порывы ветра могут достигать 24 м/с.
В алтайском ЦГМС altapress.ru рассказали, что, по предварительным данным, 9 мая в регионе будет неустойчивая холодная погода, временами с дождем.
В МЧС отмечают, что сохраняется риск возникновения пожаров из-за неосторожного обращения с огнем и при использовании обогревательных приборов. Кроме того, увеличивается риск возникновения ДТП. Возможны и лесные пожары.
Также из-за дождей ожидают подъем уровней воды в реках края, возможно подтопление низменных участков местности.
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