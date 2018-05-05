В Сибири горел крупнейший угольный разрез

На площади 1 гектар загорелся склад добытого угля. Горение и тление угля происходило ниже уровня земли на отметке 50 метров. "Пострадавших и погибших в результате загорания нет. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", говорится в сообщении ГУ МЧС.

К ликвидации пожара привлечен пожарный поезд города Борзя, 4 автомобиля Белаз с установленными в кузов емкостями для воды объемом 20 кубических метров, 4 бульдозера и одна автоцистерна от Харанорского угольного разреза.