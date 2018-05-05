В Сибири горел крупнейший угольный разрез

В Забайкальском крае вечером 4 мая загорелись пласты угля на Харанорском месторождении, одном из крупнейших угольных предприятий, сообщил региональный ГУ МЧС.
На площади 1 гектар загорелся склад добытого угля. Горение и тление угля происходило ниже уровня земли на отметке 50 метров. "Пострадавших и погибших в результате загорания нет. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", говорится в сообщении ГУ МЧС.
К ликвидации пожара привлечен пожарный поезд города Борзя, 4 автомобиля Белаз с установленными в кузов емкостями для воды объемом 20 кубических метров, 4 бульдозера и одна автоцистерна от Харанорского угольного разреза.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.