Сибиряк провел полдня в колодце своего дома с телами погибших сыновей

"Находившийся в доме отец, пытаясь вытащить упавших, по резиновому шлангу спустился в колодец, но шланг оборвался, и пенсионер всю ночь просидел в колодце, тщетно зовя на помощь. Только около 12:00 следующего дня пришедший сосед вызвал сотрудников МЧС, которые спасли мужчину и достали тела погибших", — говорится в сообщении следственного комитета.