Сибиряк провел полдня в колодце своего дома с телами погибших сыновей

В пригороде Омска двое братьев 43 и 45 лет погибли после падения в двадцатиметровый колодец. Отец спустился и попытался вытащить их, но не смог выбраться, сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК России по Омской области.
Это произошло вечером 30 апреля в селе Усть-Заостровка.
Мужчины выпили, в шутку решили помериться силой и упали в открытый колодец, расположенный в летней кухне. От полученных при падении травм братья погибли.
"Находившийся в доме отец, пытаясь вытащить упавших, по резиновому шлангу спустился в колодец, но шланг оборвался, и пенсионер всю ночь просидел в колодце, тщетно зовя на помощь. Только около 12:00 следующего дня пришедший сосед вызвал сотрудников МЧС, которые спасли мужчину и достали тела погибших", — говорится в сообщении следственного комитета.
Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
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