В Москве во время урагана погибла девочка

По его словам, девочку доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачам не удалось ее спасти.

По предварительным данным, на ребенка упал мусорный контейнер.

Департамент здравоохранения сообщил, что из-за урагана, по последним данным, пострадали 17 человек, из них 14 госпитализированы. Среди пострадавших — трое детей.

Погибшие и пострадавшие в Подмосковье. В граничащем со столицей Мытищинском районе строительным вагончиком придавило насмерть мужчину, сообщает РИА Новости.

Непогода накрыла Москву и область во второй половине дня 21 апреля. Были сильные порывы ветра, гроза, прошли ливни.