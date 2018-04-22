В Москве во время урагана погибла девочка

В результате урагана в Москве погиб ребенок. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Twitter.
По его словам, девочку доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачам не удалось ее спасти.
По предварительным данным, на ребенка упал мусорный контейнер.
Департамент здравоохранения сообщил, что из-за урагана, по последним данным, пострадали 17 человек, из них 14 госпитализированы. Среди пострадавших — трое детей.
Погибшие и пострадавшие в Подмосковье. В граничащем со столицей Мытищинском районе строительным вагончиком придавило насмерть мужчину, сообщает РИА Новости.
Непогода накрыла Москву и область во второй половине дня 21 апреля. Были сильные порывы ветра, гроза, прошли ливни.
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