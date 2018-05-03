В Алтайском крае мужчина пытался заживо сжечь двух человек

По данным следствия, в середине декабря 2017 года обвиняемый выпивал со знакомыми в "рыбацком домике" в Ларичихинском лесничестве в Павловском районе. Он поссорился с одним из рыбаков и уехал на снегоходе. Злоумышленник дождался, пока мужчины уснули и вернулся с емкостью, в которой был бензин.

Обвиняемый запер входную дверь и бросил емкость с горючим внутрь дома, а затем поджег. При пожаре погиб 52-летний мужчина. Другому 69-летнему рыбаку удалось выбраться через окно, но он получил термические ожоги тела I и II степени.

Во время расследования уголовного дела мужчина не признал своей вины. В ведомстве отмечают, что он выдвигал различные версии возгорания дома, в том числе, о том, что сам погибший мог вылить бензин в печку.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд.