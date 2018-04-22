В Рубцовске загорелось городское кладбище

Днем 22 апреля в Рубцовске загорелась трава на городском кладбище, сообщает паблик "Инцидент Рубцовск".
Пожар на кладбище в Рубцовске. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
Пожар на кладбище в Рубцовске. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
Пожар на кладбище в Рубцовске. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
Пожар на кладбище в Рубцовске. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
Пожар на кладбище в Рубцовске. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на могилы. На место прибыли пожарные машины, которые начали тушить огонь.
По предварительным данным, трава загорелась из-за того, что кто-то из посетителей кладбища поджег мусор.
Данных о масштабах пожара и нанесенном ущербе пока нет.
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