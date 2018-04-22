В Рубцовске загорелось городское кладбище

Пожар на кладбище в Рубцовске. Фото: vk.com/rubcovsk_incident. Пожар на кладбище в Рубцовске. Фото: vk.com/rubcovsk_incident. Пожар на кладбище в Рубцовске. Фото: vk.com/rubcovsk_incident. Пожар на кладбище в Рубцовске. Фото: vk.com/rubcovsk_incident. Пожар на кладбище в Рубцовске. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.

Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на могилы. На место прибыли пожарные машины, которые начали тушить огонь.

По предварительным данным, трава загорелась из-за того, что кто-то из посетителей кладбища поджег мусор.

Данных о масштабах пожара и нанесенном ущербе пока нет.