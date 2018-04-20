На Алтае мужчина, недовольный разделом имущества, сжег сарай бывшей тещи

Злоумышленник был недоволен разводом. Ему не понравился раздел имущества с бывшей женой и он решил отомстить матери женщины.

Ночью мужчина приехал к дому бывшей тещи и проник на территорию. Он знал, что в сарае хранят ценное имущество и поджег постройку. Огонь уничтожил строительные инструменты и материалы на 200 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого, он признал свою вину. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Напомним, 20 апреля в Косихе при пожаре погибли пять человек.