На Алтае мужчина, недовольный разделом имущества, сжег сарай бывшей тещи

В Республике Алтай мстительный мужчины сжег чужой сарай с имуществом. Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Злоумышленник был недоволен разводом. Ему не понравился раздел имущества с бывшей женой и он решил отомстить матери женщины.
Ночью мужчина приехал к дому бывшей тещи и проник на территорию. Он знал, что в сарае хранят ценное имущество и поджег постройку. Огонь уничтожил строительные инструменты и материалы на 200 тысяч рублей.
Полицейские задержали подозреваемого, он признал свою вину. Мужчина находится под подпиской о невыезде.
Напомним, 20 апреля в Косихе при пожаре погибли пять человек.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.