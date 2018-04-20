Трагедия на Алтае: в дыму пожара задохнулись пять человек. Обновлено

Сейчас следователи и криминалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, среди погибших оказались хозяин дома и четверо его гостей, сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 04:40. Уже через 11 минут пожар удалось локализовать, а еще через 8 минут возгорание полностью ликвидировали. Однако никого спасти не удалось.

На тушение огня привлекли 2 машины и 10 человек пожарных.