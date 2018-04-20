Трагедия на Алтае: в дыму пожара задохнулись пять человек. Обновлено

20 апреля в Косихе на пожаре погибли пять человек. Ночью загорелся частный дом. Все находившиеся на момент пожара в помещении люди погибли, отравившись угарным газом, сообщает краевой Следком.
Сейчас следователи и криминалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, среди погибших оказались хозяин дома и четверо его гостей, сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.
По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 04:40. Уже через 11 минут пожар удалось локализовать, а еще через 8 минут возгорание полностью ликвидировали. Однако никого спасти не удалось.
На тушение огня привлекли 2 машины и 10 человек пожарных.
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