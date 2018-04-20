Трагедия на Алтае: в дыму пожара задохнулись пять человек. Обновлено

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Происшествия

20 апреля в Косихе на пожаре погибли пять человек. Ночью загорелся частный дом. Все находившиеся на момент пожара в помещении люди погибли, отравившись угарным газом, сообщает краевой Следком.

Пожар. Огонь.
Пожар. Огонь. Фото: открытые источники (CC0).

Сейчас следователи и криминалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, среди погибших оказались хозяин дома и четверо его гостей, сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 04:40. Уже через 11 минут пожар удалось локализовать, а еще через 8 минут возгорание полностью ликвидировали. Однако никого спасти не удалось.

На тушение огня привлекли 2 машины и 10 человек пожарных.

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