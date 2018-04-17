Дым до неба: в Бийске полыхающий дом с пристройками тушили 15 человек

В Бийске вечером 16 апреля произошел сильный пожар в доме и пристройках на улице Пушкина, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Пожар в Бийске 16 апреля. Фото: Вероника Пилюкова в vk.com/incident_22.
Пожар в Бийске 16 апреля. Фото: vk.com/biysk_all.
Пожар в Бийске 16 апреля. Фото: Вероника Пилюкова в vk.com/incident_22.
Сообщение о возгорании поступило в 21:38. Над домом стояли клубы дыма.
Возгорание полностью ликвидировали в 21:58. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Огонь повредил крышу, стены дома, а также вещи, которые были внутри. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
Пострадавших нет. По словам очевидцев, в здании был мужчина, которого успели вывести.
С огнем боролись 15 человек и 5 единиц техники.
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