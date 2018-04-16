В центре Барнаула горел автомобиль Mercedes-Benz

В Барнауле днем 16 апреля горел Mercedes-Benz. В автомобиле произошло короткое замыкание, сообщили altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.
В центре Барнауле горел автомобиль Mercedes-Benz. Фото: Даниил Тюрин в vk.com/barneos22.
В центре Барнауле горел автомобиль Mercedes-Benz. Фото: Миша Шуфутинский в vk.com/barneos22.
Очевидцы рассказали, что автомобиль вспыхнул рядом с комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике города. По данным сервиса "2ГИС", он находится по адресу проспект Ленина,6.
На снимках видно, что от Mercedes-Benz поднимались клубы дыма. Пожар потушили быстро. Пострадавших нет.
Напомним, 12 апреля в Барнауле во дворе дома сгорел автомобиль BMW.
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