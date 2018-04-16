В центре Барнаула горел автомобиль Mercedes-Benz

В центре Барнауле горел автомобиль Mercedes-Benz. Фото: Даниил Тюрин в vk.com/barneos22. В центре Барнауле горел автомобиль Mercedes-Benz. Фото: Миша Шуфутинский в vk.com/barneos22.

Очевидцы рассказали, что автомобиль вспыхнул рядом с комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике города. По данным сервиса "2ГИС", он находится по адресу проспект Ленина,6.

На снимках видно, что от Mercedes-Benz поднимались клубы дыма. Пожар потушили быстро. Пострадавших нет.

Напомним, 12 апреля в Барнауле во дворе дома сгорел автомобиль BMW.