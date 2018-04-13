Ночью в Барнауле сгорел автомобиль BMW M6

В Барнауле 12 апреля во дворе дома по улице Деповской, 31 сгорел автомобиль BMW M6, сообщили altapress.ru в пресс-службе МЧС по Алтайскому краю.
В Барнауле сгорело BMW. Фото: vk.com/barneos22.
В Барнауле сгорело BMW. Фото: vk.com/barneos22.
Сообщение о возгорании поступило в 21:36. Ликвидировать пожар удалось в 21:48.
От огня пострадал моторный отсек и салон автомобиля. Площадь возгорания составила 3 кв. метра. Предварительная причина возгорания — неисправность механизмов и узлов автомобиля.
Пострадавших нет. Автомобиль тушили 2 единицы техники и 7 человек личного состава.
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