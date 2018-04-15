Очевидцы: в Барнауле сгорел дом, погибли кот и собака. Фото: Евангелина Макушкина в vk.com/barneos22. Очевидцы: в Барнауле сгорел дом, погибли кот и собака. Фото: Евангелина Макушкина в vk.com/barneos22. Очевидцы: в Барнауле сгорел дом, погибли кот и собака. Фото: Евангелина Макушкина в vk.com/barneos22. Очевидцы: в Барнауле сгорел дом, погибли кот и собака. Фото: Евангелина Макушкина в vk.com/barneos22.

По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, сообщение о возгорании поступило в 16:51. Свидетели ЧП сообщают, что до приезда пожарных дом пытались тушить очевидцы. Взрослые заливали его водой, а дети закидывали забор льдом. Огонь перекинулся на соседние постройки.

Возгорание ликвидировали в 17:30. С огнем боролись 15 человек и 4 единицы техники.

По словам очевидцев, при пожаре погиб кот и собака. Их хозяин получил ожоги, мужчину увезли в больницу.