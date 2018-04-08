В Барнауле 36 человек тушили производственный цех меланжевого комбината

8 апреля горел производственный цех Барнаульского меланжевого комбината на ул. Кулагина, 8, сообщили altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Сообщение о возгорании поступило в 05:56. В 06:41 пожар удалось ликвидировать.
В здании горели окна в деревянных рамах. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
Пострадавших нет. В тушении пожара участвовали 9 единиц техники и 36 человек личного состава.
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