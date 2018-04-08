В Барнауле 36 человек тушили производственный цех меланжевого комбината

Сообщение о возгорании поступило в 05:56. В 06:41 пожар удалось ликвидировать.

В здании горели окна в деревянных рамах. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Пострадавших нет. В тушении пожара участвовали 9 единиц техники и 36 человек личного состава.