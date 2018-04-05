Полыхало открытым огнем: в Барнауле деревянный дом тушили 30 человек

В Барнауле рано утром 5 апреля вспыхнул частный дом, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Сообщение о возгорании деревянного здания в переулке Сейфуллинский поступило в 6:19. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. С огнем боролись 29 человек и 8 единиц техники.
Очевидцы в группе "Барнаул 22" пишу, что дом полыхал открытым огнем. Пожар полностью ликвидировали в 6:47. Пострадавших нет. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.
Напомним, 4 апреля пожар в частном доме в Барнауле тушили 10 человек. Площадь пожара составила около 40 квадратных метров.
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