В Барнауле сильный пожар в частном доме тушили 10 человек. Фото: vk.com/incident_brn. В Барнауле сильный пожар в частном доме тушили 10 человек. Фото: vk.com/incident_brn.

Сообщение о возгорании дома на улице Жданова,27 поступило в 23:07. К моменту прибытия пожарных дым шел из-под крыши здания. Была угроза распространения огня на соседние дома и постройки.

Площадь пожара составила около 40 квадратных метров. Его потушили в 23:22. С огнем боролись 10 человек и 4 единицы техники.

Предварительная причина возгорания — нарушение правил монтажа электрооборудования. Огонь повредил стены и перекрытия здания. Пострадавших нет.