В Барнауле поздно вечером 2 апреля произошел пожар в кирпичном доме, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
В Барнауле сильный пожар в частном доме тушили 10 человек. Фото: vk.com/incident_brn.
В Барнауле сильный пожар в частном доме тушили 10 человек. Фото: vk.com/incident_brn.
Сообщение о возгорании дома на улице Жданова,27 поступило в 23:07. К моменту прибытия пожарных дым шел из-под крыши здания. Была угроза распространения огня на соседние дома и постройки.
Площадь пожара составила около 40 квадратных метров. Его потушили в 23:22. С огнем боролись 10 человек и 4 единицы техники.
Предварительная причина возгорания — нарушение правил монтажа электрооборудования. Огонь повредил стены и перекрытия здания. Пострадавших нет.
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