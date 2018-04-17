Алтайские пожарные вывели из горящего дома пожилого мужчину

В селе Староалейское Третьяковского района 16 апреля произошел пожар в жилом доме. В здании находился мужчина, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.
К моменту прибытия пожарных в доме было сильное задымление. Во время обследования здания начальник караула услышал хриплый кашель в одной из комнат. В помещении, заполненном дымом, находился пожилой мужчина. Родственники вместе со спасателями довели потерпевшего к машине скорой помощи.
Пожар ликвидировали за несколько минут. В тушении участвовали 3 человека и 2 единицы техники. Огонь повредил пол на кухне.
Предварительная причина пожара — неосторожность при обращении с огнем.
Напомним, в Бийске вечером 16 апреля серьезный пожар произошел в доме и пристройках.
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