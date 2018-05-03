МЧС предупреждает о сильных порывах ветра в Алтайском крае

Сегодня, 16:46.
Жизнь

В Алтайском крае 4 мая ожидают серьезные порывы ветра. Местами они достигнут 15-20 м/с, сообщает ГУ МЧС региона.

Дождь, ветер, зонт.
Дождь, ветер, зонт. Фото: СС0.

В крае 4 мая ожидают переменную облачность, днем в отдельных районах — дождь. В ночные и утренние часы местами будет туман. синоптики прогнозируют юго-западный ветер, ночью 3-8 м/с , с усилением до 13 м/с. Днем 6-11 м/с, местами порывы достигнут 15-20 м/с.

Из-за непогоды возможны обрывы линий электропередач, обрушение слабозакрепленных конструкций, увеличение числа ДТП.

Спасатели настоятельно рекомендуют жителям Алтайского края держаться подальше от старых деревьев, не ходить рядом со зданиями.

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