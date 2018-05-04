В Барнауле сгорели дом, постройки в усадьбе и машина

Утром 4 мая в барнаульском поселке Новосиликатном произошел пожар в частном доме на улице Инициативная,8. Об этом пишут очевидцы в сообществе Barnaul22.
В поселке Новосиликатном сгорел дом. 4 мая 2018 года. Фото: Никита Васильев vk.com/barneos22.
В поселке Новосиликатном сгорел дом. 4 мая 2018 года. Фото: Никита Васильев vk.com/barneos22.
В поселке Новосиликатном сгорел дом. 4 мая 2018 года. Фото: Никита Васильев vk.com/barneos22.
В поселке Новосиликатном сгорел дом. 4 мая 2018 года. Фото: vk.com/incident_brn.
В поселке Новосиликатном сгорел дом. 4 мая 2018 года. Фото: vk.com/incident_brn.
Открытым огнем горело само жилое строение и постройки в усадьбе, также выгорел автомобиль, припаркованный у забора. По словам свидетелей, пострадавших на пожаре нет.
В МЧС подтвердили информацию о возгорании и сообщили, в на месте работают пожарные.
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