В Барнауле сгорели дом, постройки в усадьбе и машина

В поселке Новосиликатном сгорел дом. 4 мая 2018 года. Фото: Никита Васильев vk.com/barneos22. В поселке Новосиликатном сгорел дом. 4 мая 2018 года. Фото: Никита Васильев vk.com/barneos22. В поселке Новосиликатном сгорел дом. 4 мая 2018 года. Фото: Никита Васильев vk.com/barneos22. В поселке Новосиликатном сгорел дом. 4 мая 2018 года. Фото: vk.com/incident_brn. В поселке Новосиликатном сгорел дом. 4 мая 2018 года. Фото: vk.com/incident_brn.

Открытым огнем горело само жилое строение и постройки в усадьбе, также выгорел автомобиль, припаркованный у забора. По словам свидетелей, пострадавших на пожаре нет.

В МЧС подтвердили информацию о возгорании и сообщили, в на месте работают пожарные.