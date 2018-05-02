В сети появилось видео пожара на рынке Докучаево в Барнауле

1 мая на рынке Докучаево в Барнауле произошел пожар. Видео с места происшествия выложил подписчик группы Барнаул22 Евгений Жданов.
По словам очевидцев, загорелся склад с вещами и обувью.
О пострадавших не сообщается.
По данным регионального управления МЧС, за два майских дня в крае произошло не менее 18 пожаров. А практика показывает, что в праздничные дни число пожаров возрастает в два-три раза.
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